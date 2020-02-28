"النقابات الصحية" تعلن الاستجابة لدعوة الحكومة للحوار





وأكدت على تمسكها بمطالب هيئاتها العامة العادلة والعمل على تحقيقها بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى تأكيدها على ثقتها الكبيرة في هذه الحكومة وبرئيسها على الاستجابة لكافة المطالب النقابية وتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا وخاصة الجوانب التي ليس لها أثر مالي عاجل .



وشددت النقابات على وقوفها إلى جانب وزارة الصحة في جهودها لمكافحة ومنع انتشار فيروس (كورونا) وتسخير كافة إمكانياتها الصحية والطبية والبشرية، لتبقى فلسطين خالية من هذا الفيروس بإذن الله.



ويذكر أن النقابات الصحية تشمل نقابات الطب المخبري، التمريض، مساعدو الصيادلة، أخصائيو التصوير الطبي والأشعة، فنيو التخدير، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، فنيو الأسنان، وأخصائيو البصريات، والتكنولوجيا الحيوية وإخصائيو التغذية والرعاية التنفسية ومفتشو البيئة، العاملات الصحيات وموظفي الخدمات الصحية.







رام الله - دنيا الوطنأعلنت النقابات الصحية مساء اليوم الجمعة عن استجابتها لدعوة الحكومة الفلسطينية للحوار، كما وأعلنت عن استمرار تعليقها لكافة الفعاليات الاحتجاجية حتى إشعار آخر.وقالت النقابات الصحية في بيان صادر عنها اليوم: "لقد كانت ولا زالت وستبقى نقاباتكم مكوناً وجزءاً أصيلاً من النسيج الوطني لشعبنا وهمومه وتطلعاته فتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي شئ آخر هم من منطلق وطني تستند إليه نقاباتكم في وجودها وعملها".وأضافت النقابات "في ضوء الوضع السياسي والوطني الدقيق الذي تمر به قضيتنا الفلسطينية العادلة بسبب حجم المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وتستهدف حقوق شعبنا الثابته بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفي ظل الحصار المالي الصعب المفروض على شعبنا لتركيعه بالإضافة إلى الوضع الصحي الذي يمر به العالم أجمع بسبب انتشار فيروس (كورونا) والذي ألقى بظلاله على الوضع الصحي في فلسطين ونظراً للجهود الكبيرة المبذولة وطنياً من وزارة الصحة الفلسطينية وكوادرها مجتمعه لمجابهة هذا الخطر الداهم ومن منطلق المصلحة الوطنية العليا في الحفاظ على صحة وحياة أبناء شعبنا المناضل قررت النقابات "الاستجابة الفورية لدعوة الحكومة الفلسطينية العتيدة وعلى رأسها الدكتور محمد اشتيه للحوار حول كافة القضايا المطلبية وأية قضايا أخرى تهم أبناء شعبنا".