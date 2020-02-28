شؤون فلسطينية

إصابة طفل بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل "جيب" شمال القطاع

إصابة طفل بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل "جيب" شمال القطاع
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة المرور والنجدة بغزة، اليوم الجمعة: إن الطفل إبراهيم محمد المصري (7 سنوات)، من سكان بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، أصيب الليلة بجراح خطيرة إثر صدمه من قبل "جيب".

وكان طفل وفتى لقيا مصرعيهما، في حادثي سير في محافظتي الخليل وسلفيت، اليوم الجمعة.

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