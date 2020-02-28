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مصرع فتى من قلقيلية إثر حادث سير بمحافظة سلفيت

مصرع فتى من قلقيلية إثر حادث سير بمحافظة سلفيت
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي الفتى يوسف مصطفى قزمار (16 عاماً) من قلقيلية مصرعه مساء اليوم اثر حادث سير وقع على طريق جسر الزاوية  بمحافظة سلفيت.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد، لؤي ارزيقات، بأنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول وصول جثمان الفتى يوسف قزمار من عزبة سلمان إلى مشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، تحركت شرطة المرور إلى المشفى، حيث تبين ان سبب الوفاة نتيجة تعرضه لحادث سير بين ثلاث مركبات، مركبتين إسرائيليتين ومركبة فلسطينية على جسر الزاوية بمحافظة سلفيت، كما أصيب جراء الحادث مواطنين  آخرين  وصفت إصابتهما بالخطيرة  وجرى نقلهما من مكان الحادث الى داخل أراضي عام 48.

وأضاف ارزيقات: أن شرطة المرور فتحت تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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