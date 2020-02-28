إصابة 191 مواطناً بمواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

مواجهات جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 191 مواطناً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا، جنوب محافظة نابلس، اليوم الجمعة.



وقالت جمعيىة الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها: إن حصيلة المواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين في جبل "العُرمة" شرق بلدة بيتا، وصلت إلى 191 مصابا، تنوعت بين الرصاص الحي، والرصاص المطاطي والاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابات متفرقة (سقوط واعتداء)، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).