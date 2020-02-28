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شاهد: نجل مبارك ينشر "وصية" والده للشعب المصري

شاهد: نجل مبارك ينشر "وصية" والده للشعب المصري
الرئيس المصري الراحل حسني مبارك
رام الله - دنيا الوطن
نشر علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك،  فيديو لمقطع صوتي مسجل لوالده، يتضمن ما اعتبر "وصيته الأخيرة" للمصريين.

ونشر نجل الرئيس المصري فيديو على حسابه بموقع (تويتر)، يقول فيه والده "لعل حديثي إلى حضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل، وأوارى في تراب مصر الطاهر".

وأضاف: "إنني وقد اقترب العمر من نهايته، أحمد الله مرتاح الضمير، أن قضيته مدافعا عن مصر ومصالحها وأبنائها، حربا وسلاما"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وتابع: "إنني بخبرة السنين أقول لكل مصري ومصرية.. حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته. انتبهوا لما يحدق بالوطن من أخطار، وما يحاك له من مخططات ومؤامرات".

وشدد مبارك على أن مصر "أمانة في أعناق الشعب"، مضيفا: "احفظوها وارعوا عهدها واحملوا رايتها، وامضوا بها إلى الأمام".

واختتم الرئيس الراحل حديثه بالدعاء لمصر، قائلا: "حمى الله مصر ورعاها وأعلى رايتها وحمى شعبها الأبي الأصيل".

وكان مبارك قد توفي، الثلاثاء، عن عمر ناهز (91 عاماً)، بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة.

 


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