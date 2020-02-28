شاهد.. بيولوجي روسي: (كورونا) سلاح بيولوجي بجيل جديد وصناعة أمريكية تستهدف دولاً بعينها

قال الخبير البيولوجي الروسي، د.ايجر نيكولن: إن فيروس (كورونا) سلاح بيولوجي بجيل جديد، وصناعة أمريكية تستهدف دولاً بعينها.





وقال في حوار مع قناة (روسيا اليوم): في الصين وبكل مدينة كبيرة يوجد بها، أسواق بيبعون فيها الحيوانات البرية، ويأكلونها منذ آلاف السنيين، مشيراً إلى أن (كورونا) لم ينتقل للإنسان خلال هذه الفترة، ولكن خلال 20 سنة هذه رابع "فاشية" تحصل في الصين.



وتابع الخبير الروسي: هذه ليست مصادفة، إنها خطة، خاصة أن حول الصين يوجد 25 مختبراً بيولوجياً أمريكياً، وتعمل هذه المعامل حول الصين، خاصة في كازاخستان وقرغستان ولاوس وتايوان وكوريا الجنوبية والفلبين وفي كل هذه البلدان هناك مختبرات بيولوجية.



وتابع: الأمريكان شكلياً يلتزمون بالاتفاقية وأخرجوا هذه المختبرات من أراضيها، ولكننا نعرف الأحداث التي حصلت سنة 2001 من واشنطن، الأمراض "الخمجية" للجيش الأمريكي انتشرت في العالم، في ظروف تحوي "أبواخ الجمرة الخبيثة" وتستخدم للقنابل العنقودية ويفترض أن لا يكون للأمريكان هذا السلاح.



وشدد الخبير البيولوجي الروسي على أن الأمريكان رفضوا توقيع بروتوكل في سنة 2001 حول سبل المراقبة بشأن المعامل البيولوجية، وأنا عملت في مجموعة العمل بين روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، والأمريكان رفضوا التوقيع، وقالوا إنه "لدينا اسرار تجارية ولن نتحدث لأحد ما نعمل عليه وهذا هو السبب".



وتابع: نقول أكثر من ذلك أن حول التجار والسياح الصينين الذي يذهبون إلى روسيا يأتي أضعاف هذا العدد، ولكن في روسيا لا يوجد هذا الوباء.



وأعرب عن اعتقاده أنه ليست صدفة، وأعتقد أن الفيروس مختار جدا، يصل إلى البلدان التي تعتبر خصوم الولايات المتحدة، الصين إيران، وبعض الاتجاد الأوروبي، وخاصة إيطاليا، يعتقد الكثيرون أن هناك ميولاً لروسيا، و"هذه البلدان نرى أعداد المصابين أكثر، ولا أعتقد أن ذلك مصادفة إنما هذه هي الخطة عند النخب العالمية".



وتابع: الحكومة العالمية هذا هو المصطلح الصائب، هذا ما يعتقدون عن أنفسهم، لديهم 400 تريليون دولار، ويعتقدون أنهم الأهم على هذه الأرض، ويملكون أغلب وسائل الإعلام ويصورون أفلام هوليود، أي أنهم يسيطرون على عقول البشرية ويطرحون أن البشرية يجب تقليصها لعشر العدد الحالي.



وقال: إنها ليست موقف واشنطن الرسمي، وليست الدولة هي التي تقوم بها، الولايات المتحدة أو بريطانيا، والشركات الكبرى التي تقوم بذلك.



وأعرب الخبير البيولوجي، عن اعتقاده بأنه ربما التقاليد الروسية التي يتميز بها الروس، يستطيعون من خلالها التخلص من الكثير من العداوة، ولكن لو نظرنا إلى الأمر بجدية، فإن التدابير التي تتخذها حكومة روسيا تسمح حتى الآن تجنب وباء جدي.



وأشار إلى أن ما يسبب الشبهاب، هو أن الفترات الفعلية لتطوير اللقاح هو سنة على الأقل، وبدأ الوباء في كانون الثاني/ديسمبر وبعد ثلاثة أشهر تجد اللقاح لديهم، هذ الفترة عير معقولة، فعلى الأغلب كان لديهم اللقاح مسبقا.



وقال: "الخبراء الصينيون استنتجوا أنه لا يوجد بؤرة في "ووهان"، وأن الفيروس تم إدخاله إلى هناك، عن سابق تصميم، بحثوا عن مكان منذ فترة طويلة وبدقة، لإضرار اقتصاد الصين حتى لو حدث هناك فاشية لفيروس (ايبولا)، على سبيل المثال، لم يكن هناك مثل هذا الأذى للاقتصاد.



وشدّد على أن فيروس (كورونا) هو سلاح بيولوجي بجيل جديد، ذو فترة حضانة طويلة لإصابة أعداد كبرى من الناس، ويمكن أن يمشي الإنسان أسبوعين أو ثلاثة، دون أن يعرف أنه لديه هذا المرض، ويمكن أن يعدي 200 أو 300 شخص، ومن هنا يأتي هذا الخطر.



وقال: الآن محاصرة بالحجر الصحي مدن كاملة، الأذى التي سيصاب بها الصين عظمى، والآن تقدر الأضراب بـ 100 مليار دولار.





وأضاف: "في كل أزمة تتأثر بها بالدرجة الأولى الأسواق النامية، والجميع يهرب إلى الولايات المتحدة، ويبقى هذا الملاذ الآمن الوحيد، وهذا يشير بالدرجة المباشرة، أن كل ذلك مفتعل.



وأعرب الخبير البيولوجي الروسي عن اعتقاده، أن يجب أن يكون هناك إرادة سياسية في إنشاء منظمة الأسلحة البيولوجية، وفي عام 99، تم إنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويجب إنشاء منظمة للأسلحة البيولوجية.





وأضاف: الإنجليز والأمريكان قوضوا الاتفاقيات ورفضوا توقيع البروتوكول حول وسائل المراقبة، أخرج الأمريكان جميع مختبراتهم من الولايات المتحدة، وروسيا محاصرة في هذا الجانب، بهذه المختبرات، ونحن أمام خطر مباشر مثلنا مثل الصين والبلدان الأخرى، ونشعر بهذا الخطر، وتلك الأراضي المحاذية لحدودنا، تجرى تجارب غير شرعية.



وتابع: قبل عام، حدثت حادثة في جورجيا، حيث مات أكثر من 100 شخص، ولم يجر تحقيق دولي في ذلك.



وأضاف: "المخرج الوحيد في هذا المأزق أن الأمريكان عليهم أن يفتحوا مختبراتهم للتفتيش الدولي، كما حدث في نهاية التسعينات.



وأضاف الخبير البيولوجي الروسي: أنهم يبحثون عن بلاد ذات حكومات ضعيفة وفاسدة، ويستفيدون من هذه الأمور والناس الذين يحصلون على منح من الأمريكان، وهي مشكلة كبيرة لهذه البلاد، إذ تحدث عندهم أمراض وفاشيات مجهولة لم تحدث سابقا.



وتابع: "خارج القوقاز ظهر فيروس (زيكا) من أمريكا الجنوبية، وطاعون الخنازير الإفريقية، وهذا يؤدي لمضار كبرى للبشر وللحيوانات الأليفة، أما من أوكرانيا الوضع أسوأ وعندهم الحصبة سجلت في روسيا، وأمراض أخرى وبعض الأمراض المعوية وذات الرئة اللانموذجية، وأوكرانيا أزالت نظام الترصد الوبائي لديها، ويمكن لأوكرانيا أن يكون الوضع أسوأ من إيران.



وحذر الخبير البيولوجي من أن الكثير من الأوكرانيين، 250 ألف يعملون في إيطاليا وبعضهم يحضرون إلى وطنهم هذا الفيروس، ونتوقع ونخاف أن تحدث فاشية في أوكرانيا.



وختم حواره مع قناة (روسيا اليوم)، أنه منذ بضع سنوات حدث وباء في مدغشقر، وهو الطاعون الرئوي، حيث قتل المحليين ولكنه لم يصل السياح، وهناك أسلحة مثل "ايبولا" وانفلونزا الطيور والآن (كورونا) وهذه الأسلحة موجودة.





وتابع: في عام 1990 وضع الأمريكان مهمة نصب أعينهم ، وجورج تينت رئيس (السي اي ايه) وجه إلى الرئيس كلينتون بأنهم سينشئون عوامل ممرضة، ستؤثر على أعراق معينة دون غيرها.





وأضاف: "كوكب الأرض أصبح حقل تجارب والبلاد الانجلوسكسونية، قدمت عمليا إنذاراً بيولوجيا لجميع البلدان غير الناطقة بالإنجليزية، إما تعيشون وفق القوانين التي نقرها، أو لا تعيشوا على هذا الكوكب، إما نقتلكم بسرعة أو نقتلكم ببطء".







رام الله - دنيا الوطن