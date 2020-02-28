دولي

أول حالة خارج الصين.. إصابة امرأة يابانية بـ (كورونا) للمرة الثانية بعد شفائها منه

أول حالة خارج الصين.. إصابة امرأة يابانية بـ (كورونا) للمرة الثانية بعد شفائها منه
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤولون في مدينة أوساكا غربي اليابان، عن إصابة امرأة تعمل دليل سياحي، مرة أخرى بفيروس (كوفيد 19)، المعروف بـ (كورونا) المستجد، بعد شفاءها أول مرة منه.

وجاءت نتيجة فحوصات المرأة، وهي في الأربعينات من عمرها، إيجابية، بعد شعورها بآلام في الحلق والصدر، مما آثار مخاوف من كيفية انتشاره في البلاد، وفقاً لـ (سكاي نيوز عربية).

وعلى الرغم من وجود إصابات متكررة بالفيروس، داخل الصين، إلا أن هذه تعتبر الحالة الأولى عالمياً خارج الصين.

وأصيبت المرأة بفيروس (كورونا) في أواخر شهر كانون الثاني/يناير، وخرجت من المستشفى في 1 شباط/فبراير، قبل أن تصاب بالفيروس مجددا.

وأثارت إصابة المرأة اليابانية المخاوف من احتمال أن يكون الفيروس هاجعا، أو في طور السكون، داخل جسم الشخص المصاب، مما يعني أن كل من يصاب به، ممكن أن تتكرر إصابته.

وقال فيليب تيرنو جونيور، أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض في جامعة نيويورك: "بمجرد إصابتك بالعدوى أول مرة، قد يظل الفيروس هاجعا وبأقل قدر من الأعراض".

وأضاف: "ومن ثم يمكن للحالة أن تتفاقم إذا وجد الفيروس طريقه إلى الرئتين مجددا".

وقال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو في البرلمان، إن الحكومة ستقوم أيضا بمراجعة قوائم المرضى المصابين الذين تم تسريحهم بعد الشفاء، لمتابعة تطور حالتهم الصحية.

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