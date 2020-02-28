شؤون فلسطينية

الصحة الفلسطينية تصدر تعميماً "مهماً" بشأن رحلة جوية قادمة من إسطنبول

الصحة الفلسطينية تصدر تعميماً "مهماً" بشأن رحلة جوية قادمة من إسطنبول
طائرة تركية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، تعميماً "مهماً" بشأن فايروس (كورونا) المستجد.

وأشارت الوزارة، في بيان لها نشرته عبر (فيسبوك)، إلى أنه سجلت حالات إصابة بفيروس (كورونا)، على الرحلة الجوية رقم (TK784) القادمة من طوكيو إلى إسطنبول، بتاريخ 27/2/2020 الساعة 23:00 ومن ثم إلى تل أبيب، بتاريخ 28/2/2020 ساعة الهبوط 8:55 بتوقيت فلسطين.

وأهابت الوزارة، في حال كان أي مواطن فلسطيني على متن هذه الرحلة التواصل مع أقرب مديرية صحة في منطقته، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة.

وكانت مي كيلة، وزيرة الصحة، طالبت وزيري التربية والتعليم العالي، بوقف الرحلات المدرسية والجامعية احترازياً حتى إشعار آخر.

كما نفت الوزيرة، عبر صفحتها على (الفيس بوك)، وجود أي إصابات بفيروس (كوفيد 19)، المعروف بـ (كورونا) المستجد، في قطاع غزة، بعد التواصل مع الجهات الوقائية في وزارة الصحة بالقطاع.

وكانت صحيفة نرويجية، أشارت في تقرير لها، عن وجود 17 حالة إصابة بالفيروس في قطاع غزة، وهذا ما نفاه مجدي ضهير مدير عام الطب الوقائي لدنيا الوطن، صباح الجمعة.

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