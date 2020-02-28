المصري يجدد الدعوة إلى حوار وطني شامل للتوافق على برنامج وطني كفاحي



وأضاف خلال الوقفة التي تلت صلاة الجمعة ان الشعب الفلسطيني يواجه طغيان وهيمنة الاحتلال الاسرائيلي المدعوم بالسياسة الأمريكية التي تقوم على قانون البلطجة والسطو على مقدرات الأمة مؤكداً ان المهمة الرئيسية الماثلة أمام جميع أبناء الشعب الفلسطيني الآن هي الخلاص من الاحتلال والجميع موحد حول هذا الهدف.



وأكد المصري ان الشعب الفلسطيني ييأس مهما بدت الظروف صعبة ومظلمة وسنواصل النضال جيلاً بعد جيل لإنجاز الحق المقدس الفردي والجماعي بالعودة.



ودعا المصري الى مغادرة المرحلة السابقة من الانقسام والإنتقال إلى مرحلة وطنية وسياسية جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والمقاومة بكل أشكالها والعمل على تعزيز مقومات الصمود للشعب الفلسطيني.



وجدد المصري الدعوة إلى حوار وطني شامل تستضيفه القاهرة لكافة مكونات الشعب الفلسطيني للتوافق على برنامج وطني كفاحي يتوج بإنهاء الإنقسام وإعادة اللحمة الوطنية يستند إلى الإتفاقيات الموقعة وهذا يشكل أولى الخطوات في دحر الاحتلال

وزواله عن أرضنا.





وأضاف:" إن حراكنا ومسيراتنا الجماهيرية بأدواتها السلمية من أجل تحقيق أهدافها الوطنية لا ينفصل عن نضالنا من أجل رفع الظلم عن أهلنا في قطاع غزه بكسر الحصار ورفع الإجرائات العقابية وتحقيق الوحدة الوطنية".







رام الله - دنيا الوطنشارك المئات من الفلسطينين في أداء صلاة الجمعة أمام معبر بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة ضمن فعاليات التنديد بـ (صفقة القرن).وقال عاكف المصري، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة: إن المسيرات والاحتجاجات ستبقى مستمرة ضد الصفقة بشكل موحد في الميدان تحت راية العلم الفلسطيني.