دولي

أنباء عن إصابته بـ (كورونا)..بابا الفاتيكان يعاني من "وعكة" ويؤجل جميع اللقاءات

أنباء عن إصابته بـ (كورونا)..بابا الفاتيكان يعاني من "وعكة" ويؤجل جميع اللقاءات
بابا الفاتيكان
رام الله - دنيا الوطن
أجّل بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، جميع اللقاءات الجماهيرية الرسمية اليوم الجمعة، حيث لا يزال "متوعكا قليلا"، ولكنه يعمل من مقر إقامته.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه موقع (ديلي صباح) التركي، فإن هناك شكوكاً بأن بابا الفاتيكان مصاب بفيروس (كورونا).

وقال الموقع: إن هناك حالة من القلق تنتاب المجتمع الكنسي، بعدما غاب بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني، عن حضور قداس كان مخططا له بكنيسة القديس يوحنا لاتيران في روما بسبب تعرضه لوعكة صحية وتداول الأنباء عن إصابته بفيروس (كورونا).

ولم يحدد الفاتيكان في بيان ما الذي يعاني منه البابا البالغ من العمر (83 عاماً)، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وفي لقاء جماهيري يوم الأربعاء بدا الباب مصابا بنزلة برد وتحدث بصوت مبحوح بعض الشيء، وسعل خلال قداس في نفس اليوم في كنيسة في روما وكان هذا آخر ظهور له خارج الفاتيكان.

وقال المتحدث ماتيو بروني: إن البابا تلا قداس الصباح الباكر كالمعتاد في بيت الضيافة بكنيسة سانتا مارتا حيث يقيم وألقى التحية على الحضور.

وقال بروني: "لكنه أعتقد أن من الأفضل تأجيل اللقاءات الجماهيرية الرسمية اليوم. الاجتماعات المقرر عقدها في سانتا مارتا ستجري بانتظام".

وألغى البابا يوم الخميس زيارة إلى كاتدرائية بروما، وخضع فرنسيس لجراحة لاستئصال جزء من إحدى رئتيه عندما كان في أوائل العشرينات من عمره في مسقط رأسه بوينس أيرس بعد إصابته بالسل.

كما أنه يعاني من ألم في الساق بسبب "عرق النسا" ويخضع للعلاج الطبيعي بانتظام لكنه في صحة جيدة بشكل عام.

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