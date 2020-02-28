تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس (كورونا) في لبنان

مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن موقع (ليبانون ديبايت) اللبناني، عن تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس (كورونا) في مستشفى رفيق الحريري الحكومي.



وأفاد الموقع، إمكانية إرتفاع عدد الحالات المشخَّصة بهذا الفيروس خلال الساعات المقبلة.



وقالت وزيرة الإعلام، حول فيروس (كورونا) المستجدّ، إلى "أننا سنرفع مستوى التأهب خصوصاً بالنسبة إلى الوافدين إلى لبنان"، مشيرة في السياق عينه إلى أنّه "في الـ48 ساعة سوف يصدر قرار عن وزير التربية بعد التنسيق معه إمّا بإقفال المدارس لمدة اسبوع قابلة للتجديد أو بعدمه".