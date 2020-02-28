إسرائيل تعلن عن إجراءات جديدة على معبر إيرز بسبب (كورونا)

معبر بيت حانون/إيرز

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن منسق الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، عن إجراءات جديدة على معبر إيرز، بسبب فيروس (كورونا) المستجد.



وقال على صفحته في موقع (تويتر): إنه اعتباراً من اليوم يتوجب على العابرين من معبر بيت حانون/ إيرز بالاتجاهين، سواءً إذا كانوا في طريقهم إلى إسرائيل أو في طريق عودتهم اإلى قطاع غزة، أن يكون بحوزتهم جميع جوازات السفر سارية المفعول التي يمتلكونها. (جواز سفر فلسطيني او أي جواز اخر).



وأضاف: أن ذلك يأتي كجزء من الخطوات التي ترمي إلى منع تفشي فيروس (كورونا) وفرض رقابة على المسافرين الذين مكثوا في دول فيها خطر انتشار هذا الفيروس.



وتابع: يتوجب على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذين من الممكن أن يمروا من معبر بيت حانون/إيرز ويحملون جنسية أجنبية ويملكون جواز سفر أجنبي ايّاً كان، إحضار هذا الجواز معهم أيضا إلى المعبر.



وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) ارتفع إلى ستة.