وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد مصابي فيروس (كورونا) إلى ستة



وافيد انه تم نقلها للحجر الصحي في مستشفى شيبا بتل هاشومير، ويعد ذلك أول حالة انتقال العدوى من شخص إلى آخر في إسرائيل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس (كورونا) ارتفع إلى ستة.وقالت (القناة 12) الإسرائيلية، إن حالة الإصابة من سكان شمال إسرائيل، وسيتم تحويله إلى مستشفى "رامبام" في حيفا.وكانت قد اكتشفت حالة إصابة خامسة بـ (كورونا) لدى زوجة الرجل الذي عاد قبل عدة أيام من إيطاليا حيث أصيب بالمرض.