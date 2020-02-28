دولي

أردوغان وبوتين يلتقيان الأسبوع المقبل لبحث تطورات الوضع بإدلب

أردوغان وبوتين يلتقيان الأسبوع المقبل لبحث تطورات الوضع بإدلب
قصف في ادلب - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت الرئاسة الروسية "كرملين": إنه يدرس إمكانية عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بموسكو، في الخامس أو السادس، من آذار/مارس المقبل.

وقالت قناة (العربية): إن بوتين وأردوغان سيلتقيان في موسكو الأسبوع المقبل، لبحث تطورات الأزمة في إدلب.

واتفق الزعيمان على عقد لقاء ثنائي في أقرب وقت ممكن، إثر تصاعد التوتر في إدلب شمال غربي سوريا.

وأفاد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن الرئيسين بحثا في اتصال هاتفي صباحا، هجوم الجيش السوري الذي استهدف الجنود الأتراك في إدلب، كما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وأكد أردوغان بشكل واضح وصريح خلال الاتصال، أن دماء الشهداء الأتراك لن تذهب سدى وأن كل عنصر للنظام هو هدف مشروع لتركيا سيتم استهدافه، مشددًا على أن أنقرة تنتظر إجبار النظام على الامتثال لمذكرة سوتشي، بحسب ألطون.

كما أكد الرئيس التركي أن مثل هذه الهجمات لم تثنِ تركيا عن نهجها في إدلب، بل بالعكس زادت من عزيمتها، مؤكدًا ضرورة إيفاء أطراف مسار أستانة والمجتمع الدولي بمسؤولياته.

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