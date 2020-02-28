شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف تفاصيل وفاة طفل في حادث سير بالخليل

الشرطة تكشف تفاصيل وفاة طفل في حادث سير بالخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توفي طفل يبلغ من العمر (عامان ونصف) إثر حادث دهس وقع اليوم  في مدينة دورا، جنوب الخليل .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن الطفل تعرض لحادث دهس بمركبة يقودها أحد أقربائه، حيث نقل  إلى المشفى وأعلن عن وفاته.

وأضاف: أن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

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