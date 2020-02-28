الشرطة تكشف تفاصيل وفاة طفل في حادث سير بالخليل



وأضاف: أن الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.





رام الله - دنيا الوطنتوفي طفل يبلغ من العمر (عامان ونصف) إثر حادث دهس وقع اليوم في مدينة دورا، جنوب الخليل .وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن الطفل تعرض لحادث دهس بمركبة يقودها أحد أقربائه، حيث نقل إلى المشفى وأعلن عن وفاته.