بيني غانتس يقيل مساعداً له قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الإسرائيلية





وتبين من تحقيق داخلي أجراه الحزب أن باخار قد وقع في مكيدة معدة سلفا له من قبل جهات سياسية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأوضح غانتس أنه سيلجأ إلى الأساليب القضائية لمواصلة التعامل مع القضية، مضيفاً: أن ضلوع هذه الجهات السياسية في الأساليب الساقطة سيتم الكشف عنه قريباً.





وأوعز غانتس إلى طاقم حملته الانتخابية بمواصلة التحقيق في القضية كما أنه تحدث مع النائبة، عومر ينكيليفيتش التي نسبت إليها أيضا تفوهات ضد غانتس، إلا أنها أنكرت حملة وتفصيلا إدلاءها بمثل هذه التفوهات .



وقال يسرائيل بخار تعقيباً على إقصائه، إنه يشكر غانتس على الفرصة للعمل معاً، وأضاف: أنه يعتبر غانتس زعيماً جديراً وذا أخلاق الذي ساهم كثيراً في ضمان أمن إسرائيل كقائد ورئيس هيئة أركان الجيش.





وتابع يقول: إن القضية هي جزء من حملة تضليل ومخادعة الرأي العام وسقطت إلى أسفل درك، وإن تفاصيلها ستنشر في وقت لاحق .



وتعقيباً جاء من (الليكود) أن غانتس فصل مستشاره، لأنه قال الحقيقة.



رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس إقالة مستشاره، يسرائيل باخار بعد أن روج في وسائل الإعلام لتسجيل صوتي له يقول فيه إن غاتنس لا يملك الشجاعة لشن هجوم على إيران ويعرض أمن إسرائيل للخطر.