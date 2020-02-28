الهلال الأحمر: تعاملنا مع 134 إصابة بمواجهات مع الاحتلال قرب نابلس





وأضافت في بيان لها أن إصابة واحدة، كانت بالرصاص الحي بالظهر، وإصابة بقنبلة غاز بالرأس، وثلاث إصابات سقوط وكسور واعتداء، 76 إصابة بالغاز المسيل للدموع، و53 إصابة بالرصاص المطاطي، إصابتان منهم بالرأس.

رام الله - دنيا الوطنقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الجمعة، إن طواقمه تعاملت مع 134 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بيتا قرب نابلس.