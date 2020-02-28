مستوطنون يعتدون على شاب في الخليل والاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الفوار

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بجروح، جراء الاعتداء عليه من قبل مستوطنين خلال المواجهات التي اندلعت، اليوم الجمعة، مع جيش الاحتلال وسط مدينة الخليل.



وقالت مصادر محلية، إن الشاب محمد هشام إدريس (22 عاما) من مدينة الخليل، أصيب بحجر في وجهه من قبل أحد المستوطنين الذين تواجدوا برفقة قوات الاحتلال التي قمعت وقفة سلمية منددة بجرائم الاحتلال وسط الخليل، وتم نقله إلى مستشفى عاليه الحكومي، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت ثلاثة مواطنين هم؛ اياد فوزي الواوي (23 عاما)، ويزيد وليد النجار، وجواد محمد هديب.