إصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وقال الناشط الإعلامي محمد عوض في بيت أمر، إن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي عززت من تواجدها في منطقة عصيدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).