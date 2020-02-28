شؤون فلسطينية

سيرجي لافروف يلتقي هنية يوم الاثنين المقبل في موسكو

سيرجي لافروف يلتقي هنية يوم الاثنين المقبل في موسكو
لافروف وهنية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرغي لافروف سيجري مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية بالعاصمة الروسية، موسكو في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وذكرت أن اللقاء سيتمحور حول "سبل إعادة الوحدة الفلسطينية على أساس المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وآفاق التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة تستند للقانون الدولي"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

والتقى لافروف أمس الخميس، عضو الجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، في موسكو.

وخلال المحادثات أُولي الاهتمام لمستقبل تطويرعلاقات الصداقة التقليدية الفلسطينية - الروسية، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي المتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

وأكد الجانب الروسي التزامه بمبدأ حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في الإطار القانوني الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرات السلام العربية.

وشدد لافروف على أنه لا بديل عن إقامة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية اللجنة الرباعية الدولية. 

وأكد على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب واستغلال منظمة التحرير الفلسطينية منصةً لتحقيق ذلك.

أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34; تشارك في إحياء الذكرى 26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي

"الديمقراطية" تشارك في إحياء الذكرى 26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي

إسرائيل تعلن عن إجراءات جديدة على معبر إيرز بسبب (كورونا)

إسرائيل تعلن عن إجراءات جديدة على معبر إيرز بسبب (كورونا)

الشرطة تكشف تفاصيل وفاة طفل في حادث سير بالخليل

الشرطة تكشف تفاصيل وفاة طفل في حادث سير بالخليل

الهلال الأحمر: تعاملنا مع 134 إصابة بمواجهات مع الاحتلال قرب نابلس

الهلال الأحمر: تعاملنا مع 134 إصابة بمواجهات مع الاحتلال قرب نابلس

مستوطنون يعتدون على شاب في الخليل والاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الفوار

مستوطنون يعتدون على شاب في الخليل والاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الفوار

إصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

إصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

بسبب (كورونا).. وزيرة الصحة تخاطب وزيري &#34;التربية&#34; و&#34;التعليم العالي&#34; بشأن الرحلات الطلابية

بسبب (كورونا).. وزيرة الصحة تخاطب وزيري "التربية" و"التعليم العالي" بشأن الرحلات الطلابية

إسرائيل تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر القطاع الاثنين

إسرائيل تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر القطاع الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تشارك في إحياء الذكرى 26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي

"الديمقراطية" تشارك في إحياء الذكرى 26 لمجزرة الحرم الإبراهيمي

الشرطة تكشف تفاصيل وفاة طفل في حادث سير بالخليل

الشرطة تكشف تفاصيل وفاة طفل في حادث سير بالخليل

الهلال الأحمر: تعاملنا مع 134 إصابة بمواجهات مع الاحتلال قرب نابلس

الهلال الأحمر: تعاملنا مع 134 إصابة بمواجهات مع الاحتلال قرب نابلس

مستوطنون يعتدون على شاب في الخليل والاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الفوار

مستوطنون يعتدون على شاب في الخليل والاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين في الفوار

إصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

إصابة العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر

الرجوب: ندعو إلى استنهاض المسؤولية التاريخية لمنظمة التعاون الإسلامي

الرجوب: ندعو إلى استنهاض المسؤولية التاريخية لمنظمة التعاون الإسلامي

فلسطين وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد

فلسطين وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد

عشرات الإصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

عشرات الإصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

محمد منير يرغب في الزواج مجددا: &#34;مازلت عضلات&#34;

محمد منير يرغب في الزواج مجددا: "مازلت عضلات"

أنغام تتخذ قراراً صارماً تجاه أصالة

أنغام تتخذ قراراً صارماً تجاه أصالة

جوني ديب يقاضي صحيفة &#34;ذا صن&#34; البريطانية

جوني ديب يقاضي صحيفة "ذا صن" البريطانية

شاهد: موقف محرج لـ&#34;رغدة&#34; على الهواء بسبب زواج &#34;نيللي&#34;

شاهد: موقف محرج لـ"رغدة" على الهواء بسبب زواج "نيللي"

&#34;مش عاوزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي&#34;.. شيرين رضا تثير الجدل

"مش عاوزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي".. شيرين رضا تثير الجدل

بعد سنوات.. سلاف فواخرجي تحقق حلمها بالوقوف أمام هذا العملاق

بعد سنوات.. سلاف فواخرجي تحقق حلمها بالوقوف أمام هذا العملاق

شاهد اللقطات الأولى من حفل &#34;حناء&#34; شذى سبت.. ومسابقة رقص بين شقيقاتها

شاهد اللقطات الأولى من حفل "حناء" شذى سبت.. ومسابقة رقص بين شقيقاتها

بعد انفصالهما.. تامر عاشور يعود لخطيبته ملكة جمال الكون

بعد انفصالهما.. تامر عاشور يعود لخطيبته ملكة جمال الكون

شقيق هيثم زكي يخرج عن صمته بشأن اتهام مثير للجدل: &#34;سترى مصر ماسأفعله&#34;

شقيق هيثم زكي يخرج عن صمته بشأن اتهام مثير للجدل: "سترى مصر ماسأفعله"

بعد طول صمت.. ميغان تكشف أسرار انسحابها وهاري من الحياة الملكية

بعد طول صمت.. ميغان تكشف أسرار انسحابها وهاري من الحياة الملكية

عربي

تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس (كورونا) في لبنان

تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس (كورونا) في لبنان

رئيس الحكومة التونسية الجديد يتسلم مهامه رسميًا

رئيس الحكومة التونسية الجديد يتسلم مهامه رسميًا

أبوظبي تضع نزلاء فنديقين تحت الحجر الصحي بسبب الاشتباه بـ (كورونا)

أبوظبي تضع نزلاء فنديقين تحت الحجر الصحي بسبب الاشتباه بـ (كورونا)

مصر توضح حقيقة أنباء ظهور إصابات كثيرة بسبب (كورونا)

مصر توضح حقيقة أنباء ظهور إصابات كثيرة بسبب (كورونا)