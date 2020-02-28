سيرجي لافروف يلتقي هنية يوم الاثنين المقبل في موسكو

والتقى لافروف أمس الخميس، عضو الجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، في موسكو.



وخلال المحادثات أُولي الاهتمام لمستقبل تطويرعلاقات الصداقة التقليدية الفلسطينية - الروسية، مع التركيز على تعميق الحوار السياسي المتعلق بقضايا الشرق الأوسط.



وأكد الجانب الروسي التزامه بمبدأ حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي في الإطار القانوني الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرات السلام العربية.





وشدد لافروف على أنه لا بديل عن إقامة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية اللجنة الرباعية الدولية.





وأكد على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب واستغلال منظمة التحرير الفلسطينية منصةً لتحقيق ذلك.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرغي لافروف سيجري مباحثات مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية بالعاصمة الروسية، موسكو في الثاني من آذار/ مارس المقبل.وذكرت أن اللقاء سيتمحور حول "سبل إعادة الوحدة الفلسطينية على أساس المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وآفاق التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة تستند للقانون الدولي"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).