"الصحة العالمية": مستوى خطورة انتشار (كورونا) في العالم "مرتفع جدا"

أطباء في مستشفى لعلاج كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن مستوى خطورة انتشار فيروس (كورونا) المستجد، في العالم "مرتفع جدا".



وأضافت في بيانها اليومي حول (كورونا)، نقلته قناة (الجزيرة) أن احتواء الفيروس حاليا يكون بوقف العدوى وكسر سلسلة انتقاله بين الأفراد.



وتابعى منظمة الصحة العالمية": أنه يجب الإقرار أنه لا يمكن إيقاف فيروس (كورونا) بشكل فوري وإنما منع انتشاره.



وأردفت: أنه تم تسجيل 329 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الصين خلال 24 ساعة الماضية، وهو العدد الأقل من الحالات منذ أكثر من شهر.