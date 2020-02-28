شاهد.. أطباء فرنسيون: علاج فيروس (كورونا) متوفر منذ 30 عاماً

رام الله - دنيا الوطنقال أطباء فرنسيون إن دواء مرض فيروس (كورونا) المستجد، موجودٌ منذ 30 عاماً، مشيرين إلى أن الذين تناولوا هذا الدواء يقدر بالملايين.ووفق تقرير نشرته قناة (الغد) الفضائية، فقد قال مدير المعهد المتوسطي لمكافحة الأمراض المعدية في مارسيليا، جنوب فرنسا، ديديه راؤول، أن علاج (كورونا) والذي اقترحه الصينيون، ويدعى (كلوروكين) رخيص الثمن واستخدم منذ سنوات لمكافحة الجراثيم التي تتكاثر في الخلايا كفيروس (كورونا).ويقول الطبيب: "كتبت مع معاوني قبل عشر سنوات، ربما يكون (الكلوروكين) هو دواء المستقبل في ما يخص العدوى الفيروسية".وقلل راؤول من مخاوف مرض (كورونا)، ملمحاً إلى أن عدد الذين توفوا جراء الأمراض التنفسية في عام 2019، مليوني و600 ألف شخص، في العالم، ووفاة ثلاثة آلاف حالة ليست بالكارثة، مقارنة بمئات الألاف.من جهته قال البروفسور، جون ماك رولا، أنه ود. راؤول كتبا توصية ضمن مقال صدر قبل 15 يوماً بعد إجراءات مخبرية، يؤكد أن هذا الدواء ذو فعالية.وأضاف: "بعد ثمانية أيام من استخدامه في العلاج ظهرت نتائج إيجابية للتجارب السريرية في الصين ما يعني أن هذا الدواء فعال".وحول طريقة عمل الدواء، فإن مركباته تتغلغل في الخلايا وتزيد مستويات الحموضة في الدم لمنع انتشار الفيروسات في الخلايا.