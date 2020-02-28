بسبب (كورونا).. وزيرة الصحة تخاطب وزيري "التربية" و"التعليم العالي" بشأن الرحلات الطلابية

إحدى الرحلات - أرشيف

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

خاطبت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، للإيعاز إلى المدارس والجامعات بوقف الرحلات الطلابية حتى إشعار آخر.



وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، د.طريف عاشور على صفحته على (فيسبوك)، فإن مخاطبة الوزيرة جاء كحالة وقائية لمنع الاختلاط المكثف بين الطلبة كإجراء احترازي تحسبا من وصول فيروس (كورونا) إلى فلسطين.



من جهة أخرى، قالت الكيلة: إن فلسطين بجناحي الوطن (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، خالية تماما من فيروس (كورونا).



وأضافت في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه "للأسف قامت صحيفة ترويجية بوضع قائمة البلاد التي التي أصيبت بفيروس (كورونا)، وذكرت أنه يوجد في قطاع غزه 17 حالة دون الرجوع إلى منظمة الصحة العالمية أو الدوائر المختصة في وزارة الصحة في الضفة الغربية أو غزة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (وفا) الفلسطينية.



وأشارت إلى أنه بعد تقصي الحقائق من المرجعيات الوبائية والصحية في قطاع غزه الذين أكدوا عدم وجود الحالات، وعليه تم الاتصال بالصحيفة والتي اعتذرت عن نشر الخبر دون مرجعية، وأصدرت نموذجا آخر لا يشمل أي إصابات في غزة.