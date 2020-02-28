شؤون فلسطينية

بسبب (كورونا).. وزيرة الصحة تخاطب وزيري "التربية" و"التعليم العالي" بشأن الرحلات الطلابية

بسبب (كورونا).. وزيرة الصحة تخاطب وزيري "التربية" و"التعليم العالي" بشأن الرحلات الطلابية
إحدى الرحلات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
خاطبت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، للإيعاز إلى المدارس والجامعات بوقف الرحلات الطلابية حتى إشعار آخر.

وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، د.طريف عاشور على صفحته على (فيسبوك)، فإن مخاطبة الوزيرة جاء كحالة وقائية لمنع الاختلاط المكثف بين الطلبة كإجراء احترازي تحسبا من وصول فيروس (كورونا) إلى فلسطين.

من جهة أخرى، قالت الكيلة: إن فلسطين بجناحي الوطن (الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة)، خالية تماما من فيروس (كورونا).

وأضافت في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أنه "للأسف قامت صحيفة ترويجية بوضع قائمة البلاد التي التي أصيبت بفيروس (كورونا)، وذكرت أنه يوجد في قطاع غزه 17 حالة دون الرجوع إلى منظمة الصحة العالمية أو الدوائر المختصة  في وزارة الصحة في الضفة الغربية أو غزة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (وفا) الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه بعد تقصي الحقائق  من المرجعيات الوبائية والصحية في قطاع غزه الذين أكدوا عدم وجود الحالات، وعليه تم الاتصال بالصحيفة والتي اعتذرت عن نشر الخبر دون مرجعية، وأصدرت نموذجا آخر لا يشمل أي إصابات في غزة.

أخبار ذات صلة

سيرجي لافروف يلتقي هنية يوم الاثنين المقبل في موسكو

سيرجي لافروف يلتقي هنية يوم الاثنين المقبل في موسكو

إسرائيل تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر القطاع الاثنين

إسرائيل تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر القطاع الاثنين

قيادي بـ &#34;الجهاد&#34;: (صفقة القرن) تتويج لتراجع المنظمة والمقاومة باتت أقوى من أي وقت

قيادي بـ "الجهاد": (صفقة القرن) تتويج لتراجع المنظمة والمقاومة باتت أقوى من أي وقت

الصحة تكشف ما حدث اليوم في الخليل بخصوص فيروس (كورونا)

الصحة تكشف ما حدث اليوم في الخليل بخصوص فيروس (كورونا)

الرجوب: ندعو إلى استنهاض المسؤولية التاريخية لمنظمة التعاون الإسلامي

الرجوب: ندعو إلى استنهاض المسؤولية التاريخية لمنظمة التعاون الإسلامي

فلسطين وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد

فلسطين وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد

عشرات الإصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

عشرات الإصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

عائلة شملخ بغزة ترد على وزير الجيش الإسرائيلي

عائلة شملخ بغزة ترد على وزير الجيش الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

الرجوب: ندعو إلى استنهاض المسؤولية التاريخية لمنظمة التعاون الإسلامي

الرجوب: ندعو إلى استنهاض المسؤولية التاريخية لمنظمة التعاون الإسلامي

فلسطين وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد

فلسطين وفرنسا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النزاهة ومكافحة الفساد

عشرات الإصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

عشرات الإصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة أربعة جنود إسرائيليين جراء انقلاب مركبة عسكرية شرقي قطاع غزة

إصابة أربعة جنود إسرائيليين جراء انقلاب مركبة عسكرية شرقي قطاع غزة

50 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

الخضري: لا بديل عن (أونروا) وأي تراجع لدورها خطر يهدد ملايين اللاجئين

الخضري: لا بديل عن (أونروا) وأي تراجع لدورها خطر يهدد ملايين اللاجئين

(فدا): ندعو الأطباء لوقف إضرابهم استجابة للظروف الراهنة

(فدا): ندعو الأطباء لوقف إضرابهم استجابة للظروف الراهنة

اتحاد نقابات عمال فلسطين: إدعاءات الاحتلال بمنح غزة تسهيلات اقتصادية كاذبة

اتحاد نقابات عمال فلسطين: إدعاءات الاحتلال بمنح غزة تسهيلات اقتصادية كاذبة

منوعات

محمد منير يرغب في الزواج مجددا: &#34;مازلت عضلات&#34;

محمد منير يرغب في الزواج مجددا: "مازلت عضلات"

أنغام تتخذ قراراً صارماً تجاه أصالة

أنغام تتخذ قراراً صارماً تجاه أصالة

جوني ديب يقاضي صحيفة &#34;ذا صن&#34; البريطانية

جوني ديب يقاضي صحيفة "ذا صن" البريطانية

شاهد: موقف محرج لـ&#34;رغدة&#34; على الهواء بسبب زواج &#34;نيللي&#34;

شاهد: موقف محرج لـ"رغدة" على الهواء بسبب زواج "نيللي"

&#34;مش عاوزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي&#34;.. شيرين رضا تثير الجدل

"مش عاوزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي".. شيرين رضا تثير الجدل

بعد سنوات.. سلاف فواخرجي تحقق حلمها بالوقوف أمام هذا العملاق

بعد سنوات.. سلاف فواخرجي تحقق حلمها بالوقوف أمام هذا العملاق

شاهد اللقطات الأولى من حفل &#34;حناء&#34; شذى سبت.. ومسابقة رقص بين شقيقاتها

شاهد اللقطات الأولى من حفل "حناء" شذى سبت.. ومسابقة رقص بين شقيقاتها

بعد انفصالهما.. تامر عاشور يعود لخطيبته ملكة جمال الكون

بعد انفصالهما.. تامر عاشور يعود لخطيبته ملكة جمال الكون

شقيق هيثم زكي يخرج عن صمته بشأن اتهام مثير للجدل: &#34;سترى مصر ماسأفعله&#34;

شقيق هيثم زكي يخرج عن صمته بشأن اتهام مثير للجدل: "سترى مصر ماسأفعله"

بعد طول صمت.. ميغان تكشف أسرار انسحابها وهاري من الحياة الملكية

بعد طول صمت.. ميغان تكشف أسرار انسحابها وهاري من الحياة الملكية

عربي

رئيس الحكومة التونسية الجديد يتسلم مهامه رسميًا

رئيس الحكومة التونسية الجديد يتسلم مهامه رسميًا

أبوظبي تضع نزلاء فنديقين تحت الحجر الصحي بسبب الاشتباه بـ (كورونا)

أبوظبي تضع نزلاء فنديقين تحت الحجر الصحي بسبب الاشتباه بـ (كورونا)

مصر توضح حقيقة أنباء ظهور إصابات كثيرة بسبب (كورونا)

مصر توضح حقيقة أنباء ظهور إصابات كثيرة بسبب (كورونا)

وزراء الصحة العرب يدعون لاجتماع طارئ لبحث سبل مكافحة (كورونا)

وزراء الصحة العرب يدعون لاجتماع طارئ لبحث سبل مكافحة (كورونا)