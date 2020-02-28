إسرائيل تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر القطاع الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة، فرض إغلاق عام على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة في يوم انتخابات "كنيست" الـ 23، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.
قررت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة، فرض إغلاق عام على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة في يوم انتخابات "كنيست" الـ 23، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.
وقال منسق الجيش الإسرائيلي: إن ذلك جاء بموجب تقييم الأوضاع الأمنية وإقرار الجهات السياسية، حيث سيبدأ الإغلاق في منتصف الليل (الأحد صباح الاثنين)، وسينتهي في منتصف الليل (الاثنين صباح الثلاثاء).
وتجرى انتخابات "كنيست" الـ23 في الثاني من آذار/مارس المقبل، وهي الثالثة في أقل من عام في إسرائيل.
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