إسرائيل تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر القطاع الاثنين





وقال منسق الجيش الإسرائيلي: إن ذلك جاء بموجب تقييم الأوضاع الأمنية وإقرار الجهات السياسية، حيث سيبدأ الإغلاق في منتصف الليل (الأحد صباح الاثنين)، وسينتهي في منتصف الليل (الاثنين صباح الثلاثاء).





وتجرى انتخابات "كنيست" الـ23 في الثاني من آذار/مارس المقبل، وهي الثالثة في أقل من عام في إسرائيل.





رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال اليوم الجمعة، فرض إغلاق عام على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة في يوم انتخابات "كنيست" الـ 23، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.