الاستطلاع الأخير: تقدم (الليكود) على (أزرق أبيض) بمقعد واحد و(المشترك) تصعد



ووفق هذا الاستطلاع فإن قوة كتلة أحزاب اليمين زادت بعد حصولها على 58 مقعداً، مقابل 56 مقعداً لكتلة أحزاب الوسط اليسار.



أما حزب (عوتسما يهوديت) اليميني المتطرف برئاسة، ايتامار بن غفير فلم يتجاوز نسبة الحسم.

رام الله - دنيا الوطنجاء في آخر استطلاع للرأي العام قبل الانتخابات الإسرائيلية، أجرته إذاعة (مكان)، إلى أنه لو أجريت الانتخابات اليوم لبقي (الليكود) أكبر حزب بعد حصوله على 35 مقعداً، يليه (أزرق أبيض)، مع 34 مقعداً ثم (القائمة المشتركة) مع 14 مقعداً.أما تكتل "العمل-غيشير-ميرس" وحزبا (شاس) و(يهادوت هاتورا) فحصل كل منها على ثمانية مقاعد، فيما منح المستطلعة آراؤهم حزب (يمينا) سبعة مقاعد و(إسرائيل بيتنا) ستة مقاعد.