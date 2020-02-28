الصحة تكشف ما حدث اليوم في الخليل بخصوص فيروس (كورونا)

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إنها تقوم الآن ضمن خططتها المتدحرجة، وفي المرحلة الأولى التي تسبق وصول فيروس (كورونا) بالرصد والتثقيف الصحي المكثف للحيلولة دون وصول الفيروس إلى فلسطين.



وقال طريف عاشور، الناطق باسم وزارة الصحة: إن معنى الرصد هو فحص اي حالة مشتبه بها قادمة من مناطق موبوءة محددة، أو مخالط لقادمين من تلك المناطق، مضيفًا: "حتى الآن قامت الوزارة بعمل اكثر من 100 فحص عن طريق أخذ مسحات من مشتبه بإصابتهم والحمد لله كلها كانت سلبية أي لا تحمل الفيروس".



وأوضح أن اجتهاد الطواقم الصحية عند وصول أي حالة اشتباه ولبسهم المريول الطبي العازل والكمامات المخصصة، لا يعني بالمطلق ان هناك حاله كوفيد 19، وكل ما بالأمر ان الطاقم الطبي يحمى نفسه عند فحص الحالة المشتبه بها.



وتابع عاشور: "وبالتالي ان كانت لا سمح الله ايجابية لا تُنقل له العدوى وهناك تعليمات تم التدريب عليها وتنفذها الطواقم الطبية بحذافيرها في هكذا حالات".



وقال عاشور: إن "اليوم في الخليل، كان هناك مريض لم يأتي من الخارج ولم يخالط احد من الزوار (أي لا تنطبق عليه الاشتباه بالكورونا المستجد) جاء بعوارض التهاب صدري، وبعد الفحص السريري ومن باب الاحتياط الزائد، تم أخذ منه مسحه منه".



وأضاف: بعض المرافقين والزوار شاهد المنظر، واذ بالهواتف تنهال.. هل صحيح ان هناك حالة كورونا مؤكدة في الخليل، طبعا الاتصالات والحديث عن حالة ايجابية تمت حتى قبل أخذ العينة إلى رام الله.



وختم عاشور حديثه، بالقول: "للمرة تلو الأخرى نقول: ثقوا بكوادر وزارة الصحة، في الأوبئة، جريمة التعتيم على الحالات لو لا سمح الله حصل هناك إصابات ولم نعلنها، ولكن لا تربكوا عمل الطواقم الطبية عند كل حالة اشتباه، اذ قد يكون الطاقم الطبي متيقنا لدرجة 90% ان النتيجة سلبية ويترك الـ 10 % للفحص المخبري".