الرجوب: ندعو إلى استنهاض المسؤولية التاريخية لمنظمة التعاون الإسلامي

جبريل الرجوب

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رام الله - دنيا الوطن

دعا رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، الى استنهاض المسؤولية التاريخية والدينية والأخلاقية والقانونية، التي تتحملها منظمة التعاون الإسلامي تجاه القضية الفلسطينية.



وشدد الرجوب، خلال مشاركته في الدورة الثانية للمجلس الوزاري الدائم للمؤتمر الإسلامي لوزراء الشباب والرياضة، والمنعقدة في العاصمة الأذرية باكو، على أن ما تواجهه القضية الفلسطينية من محاولات التصفية عبر "صفقة القرن"، تتطلب التفافا إسلاميا حولها، يترجم بخطوات على أرض الواقع.



وأكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية في الدورة الخامسة للمؤتمر التي ستعقد بمدينة جدة آذار/مارس المقبل، والتي من شأنها أن تدعم صمود الشباب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس المحتلة، والبلدة القديمة من الخليل.



وأشار الرجوب إلى أن الدعم في مدينة القدس يجب أن يكون من خلال إقامة المشاريع الهادفة لخدمة أكثر من 380 ألف مقدسي، والمساهمة في توفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، والتي يسعى الاحتلال لتهويدها، وحماية العقارات التي تواجه خطر الاستيلاء، إضافة لدعم المؤسسات الفلسطينية في المدينة بالشكل الذي يضمن قيامها بدورها، وتقديمها الخدمات لكافة المقدسين بمختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والصحية وغيرها.



وطالب الرجوب الدول الاسلامية بضرورة المساهمة في إنجاح فعاليات القدس عاصمة الرياضة للدول الاسلامية 2020، من خلال توافدهم الى فلسطين، وتوفيرهم للأرضية اللازمة لكل ما يساهم في تعزيز قدرة شعبنا على مواجهة التحديات والمشاريع التصفوية.