شؤون فلسطينية

عشرات الإصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية

عشرات الإصابات خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات الشبان بجروح واختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 16 عاما والتي انطلقت احياء للذكرى السنوية لمجزرة الحرم الابراهيمي الشريف.

وافاد الناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب انطلاق المسيرة استخدم جيش الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني والاسفنجي واطلق العشرات من قنابل الغاز مما ادى الى اصابة 6 شبان بالرصاص المعدني احدهم في الراس وتم نقله لمستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج بينما اصيب فتى اخر يبلغ من العمر 15 عاما بشظايا رصاص حي في الرجل اضافة الى 33 اصابة بالاختناق تم التعامل معهم ميدانيا.

واكد شتيوي ان قوات كبيرة من جنود الاحتلال معززة باليات عسكرية اقتحمت البلدة وداهمت منازل المواطنين واعتلت اسطح بعضها واتخذتها نقاط عسكرية للقناصة ونصبت عديد الكمائن التي فشلت في تسجيل اية اعتقالات.

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا ، كما شارك فيها عدد من المتضامنين الاجانب والنشطاء الاسرائيليين.

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