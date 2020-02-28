عائلة شملخ بغزة ترد على وزير الجيش الإسرائيلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت عائلة شملخ وشركة المتحدون، اليوم الجمعة، بيانًا مشتركًا، بعد قرار الجيش الإسرائيلي مصادرة مبلغ أربعة ملايين دولار من المواطن زهير شملخ.



وقال بيان العائلة والشركة: "طالعنا وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، بتغريدة مستهجنة على حسابه في موقع (تويتر) مفادها أنه وقع على أمر بالاستيلاء على 4 ملايين دولار من شركة المتحدون للصرافة المملوكة لرجل الاعمال الفلسطيني زهير شملخ، بدعوى أن تلك الأموال تم تحويلها من إيران إلى قطاع غزة لدعم المقاومة، في حين لم يحدد تاريخ ومكان وشكل عملية الاستيلاء المزعومة.



وأضاف البيان: "ما جاء على لسان بينت محض كذب وافتراء ولا صحة له، والتصريح الذي نشره يأتي في إطار الدعاية الانتخابية الإسرائيلية لتحقيق مكاسب سياسية على حسابنا".



وتابع البيان: "نرفض بالمطلق الزج باسمنا في آتون الصرعات الحزبية الاسرائيلية، ونؤكد أننا شركة تجارية فلسطينية ملتزمة بالقانون التجاري والمالي والاساسي الفلسطيني".



كما طالب البيان، المؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة لإدانة واستنكار هذا التصريح لما يسببه من ضرر وأذى للاقتصاد الفلسطيني عامة وللشركة خاصة.