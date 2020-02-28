إصابة أربعة جنود إسرائيليين جراء انقلاب مركبة عسكرية شرقي قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أربعة جنود إسرائيليين أصيبوا قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.
وقال موقع (مفزاك لايف): إنه في حوالي الساعة 11 من صباح اليوم الجمعة، أصيب أربعة جنود بجراح طفيفة جراء انقلاب مركبة عسكرية بالقرب من السياج في شمال قطاع غزة.
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أربعة جنود إسرائيليين أصيبوا قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.
وقال موقع (مفزاك لايف): إنه في حوالي الساعة 11 من صباح اليوم الجمعة، أصيب أربعة جنود بجراح طفيفة جراء انقلاب مركبة عسكرية بالقرب من السياج في شمال قطاع غزة.
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