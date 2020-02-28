إصابة أربعة جنود إسرائيليين جراء انقلاب مركبة عسكرية شرقي قطاع غزة

انقلاب مركبة عسكرية شرقي قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أربعة جنود إسرائيليين أصيبوا قرب السياج الحدودي شرقي قطاع غزة.



وقال موقع (مفزاك لايف): إنه في حوالي الساعة 11 من صباح اليوم الجمعة، أصيب أربعة جنود بجراح طفيفة جراء انقلاب مركبة عسكرية بالقرب من السياج في شمال قطاع غزة.