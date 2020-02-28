رئيس الحكومة التونسية الجديد يتسلم مهامه رسميًا

الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ

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رام الله - دنيا الوطن

سلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية يوسف الشاهد، السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد إلياس الفخفاخ، الجمعة، في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية.



وأمس الخميس، أدى الفخفاخ ووزراء حكومته، اليمين الدستوري، أمام الرئيس التونسي قيس سعيد.



وقال الرئيس التونسي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء التونسية: إن تشكيل الحكومة جاء بعد "مخاض طويل وعسير"، مشيرا إلى أن المشاورات "كانت مضنية"، في ظل نتائج انتخابات تشريعية أفرزت برلمانا لا وجود فيه لأغلبية واضحة، نظرا لطريقة اختيار أعضاء المجلس النيابي التي تعتمد طريقة التمثيل النسبي وأكبر البقايا.