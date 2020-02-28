أبوظبي تضع نزلاء فنديقين تحت الحجر الصحي بسبب الاشتباه بـ (كورونا)

من أبو ظبي

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت دائرة الصحة في أبوظبي، أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية المختصة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس (كورونا).



ووفق وكالة (وام) الإماراتية، فقد تم تسجيل إصابتين بفيروس كورونا، لشخصين من الجنسية الإيطالية، حيث يخضعان للمتابعة المستمرة.



وقالت الوكالة: إنه في أعقاب ذلك اتخذت دائرة الصحة إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين بجزيرة ياس لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للبعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقا للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات.



وأعلنت حكومة أبوظبي، اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس، لتشمل الكاشفات الحرارية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والفرق الطبية المتواجدة على مدار الساعة، وتوفير المعدات الطبية اللازمة للفحوصات المخبرية.