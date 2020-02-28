شؤون فلسطينية

50 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

50 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى
صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى نحو 50 ألف مصل، صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان وصل "دنيا الوطن" إن الاحتلال نشر عناصره على البوابات والطرق المؤدية للمسجد، وأعاق دخول الشبان ودقق في بطاقاتهم الشخصية.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على القدس المحتلة وأبواب المسجد الأقصى، منذ فجر اليوم، في محاولة لإفشال دعوات الفجر العظيم، التي خرجت تلبية لنداء الأقصى.

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