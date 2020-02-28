شؤون فلسطينية

بطريركية الروم الأرثوذكس: الشائعات حول أراضِ "مار سابا" تؤكد حجم المؤامرة للنيل من الكنيسة

بطريركية الروم الأرثوذكس: الشائعات حول أراضِ "مار سابا" تؤكد حجم المؤامرة للنيل من الكنيسة
رام الله - دنيا الوطن
قال عيسى مصلح الناطق باسم بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية: إن الشائعات المُغرضة التي يثيرها جهات معروفة بعدائها للكنيسة الأرثوذكسية وخصوصًا فيما يخص أراض (مار سابا) تؤكد حجم المؤامرة التي تديرها جهات استيطانية ومن يتواطئ معها لإضعاف أم الكنائس.

وأوضح أن ذلك يأتي في الوقت التي يتطور فيها دورها الإقليمي والدولي وتحقق النجاحات تلو الأخرى سواء في معاركها مع الجهات الاستيطانية والمتساوقون معها، او في مجال تعزيز الوحدة الأرثوذكسية العالمية والتي تجلت في نجاح اللقاء الأخوي بين بطاركة ورؤساء الكنائس الأرثوذكسية العالمية والتي دعا له غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن، في عمّان قبل أيام.

وأضاف مصلح في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن "سعي بعض المتساوقين مع الجمعيات الاستيطانية لنشر الاشاعات الكاذبة حول قضايا متعلقة بالعقارات الارثوذكسية لن يفضي الى شيء سوى كشف حقيقتهم المعادية للكنيسة، وفضح مآربهم الشخصية كون سعيهم هذا الذي استمر منذ انتخاب غبطة البطريرك ثيوفيلوس للكرسي البطريركي عام 2005 ، فشل فشلاً ذريعاً بفضل وضوح وشفافية تعامل غبطة البطريرك في جميع ملفات البطريركية وخاصة ملف العقارات".

وأكد أن المجتمع الفلسطيني سئم أكاذيب أعداء الكنيسة التي تغذيها الجمعيات الاستيطانية، والتي تتصف بالموسمية المتزامنة بعيد الميلاد او عيد القيامة او حتى الانتخابات المختلفة، مشيراً الى أن كل من لا يوجد لديه مؤهلات لأخذ دور في المجتمع، بات يرى في مشاركة المستوطنين بترويج الاشاعات ضد البطريركية مصدراً لإبراز الذات بدون أي احترام للكنيسة ودورها الطليعي في الحفاظ على العقارات الأرثوذكسية والأماكن المقدسة خاصة في مدينة القدس.

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