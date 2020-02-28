ما هي أكثر الدول المنتشر فيها فيروس (كورونا)؟









وفرضت دول العالم عدة إجراءات لمحاربة الفيروس، ففي إيطاليا ُفرض الحجر الصحي في 11 مدينة، أما في اليابان والعراق فقد أعلن عن تعطيل المدارس.







وأعلنت الخارجية السعودية، عن تعليق رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتاً، لمنع وصول الفيروس إلى المملكة.







وألغت إيران، صلاة الجمعة، في طهران وعدة مدن، فيما طالب الرئيس الإيراني مواطنيه بعدم السفر غير الضروري خارج البلاد.











وفي الصين، توفي 2682 مصاباً بالفيروس، فيما توفي 26 آخرون في إيران والذي يعتبر أعلى معدلاً للوفيات خارج الصين.







رام الله - دنيا الوطنبدأ فيروس (كوفيد 19)، المعروف بـ (كورونا) المستجد، بالظهور لأول مرة، في مدينة ووهان الصينية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي.وأثار الفيروس رعباً عالمياً بسبب سرعة إنتشاره، وساهم ذلك عدم توفر لقاح أو علاج له حتى اللحظة، وما زالت الدول حول العالم تجري البحوث لإنتاج علاج فعال ضد الفيروس.وتؤكد منظمة الصحة العالمية، أن الفايروس وفقاً للدراسات الحالية، ينتشر عبر ملامسة القطيرات التنفسية للمريض، ولا ينتقل عبر الهواء.وتظهر خارطة أعدتها جامعة جون هوبكنز الأمريكية، حتى اليوم الجمعة، أن أعداد الوفيات بسبب الفيروس وصلت إلى 2,858 حالة وفاة، فيما وصلت عدد الإصابات إلى 83,719 حالة مؤكدة، حول العالم.وبحسب الإحصائيات، فإن دول الشرق الأوسط التي أعلنت عن إصابات بالفيروس هي: إيران (217) والكويت (43) والبحرين (33) والإمارات (19) والعراق (7) وعمان (4) ودولة الاحتلال (3) ولبنان (2) والجزائر (1) ومصر (1).فيما نفت وزارة الصحة الفلسطينية لدنيا الوطن، صباح الجمعة، وجود أي إصابة بالفيروس في قطاع غزة.وحذرت وزارة الصحة، السبت الماضي، من وفد كوري قد زار عدة مدن فلسطينية منها الخليل والقدس، تبيّن إصابة بعض أعضائه بفيروس (كورونا) لدى عودتهم إلى بلادهم.وأكدت الوزارة، أن الفحوص المخبرية التي أجريت لبعض الأشخاص الذين احتكوا بالوفد الكوري جاءت سلبية.ولا زالت الدول العربية الخالية من الفيروس هي: فلسطين والأردن والسعودية واليمن والمغرب وتونس والسودان.أما عالمياً، فقد وصلت أعداد المصابين المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 78,824 مصاباً والتي تعتبر أول بؤرة انتشار للفيروس.وفي كوريا الجنوبية، وصلت أعداد المصابين إلى (2337) مصاباً يليها إيطاليا (655) واليابان (226).وبلغت نسبة الوفيات حتى اللحظة 2%، من مجمل المصابين عالمياً إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من أن نسبة الوفيات الحقيقة بسبب الفيروس لم تعرف بعد.وقالت المنظمة، إنه من المبكر إعلان الفيروس وباءً عالمياً، ولكن طالبت دول العالم بالإستعداد لهذا الاحتمال الوارد.فيما حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، من أن فرصة السيطرة على الفيروس "تتضاءل".