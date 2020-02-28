شؤون فلسطينية

(فدا): ندعو الأطباء لوقف إضرابهم استجابة للظروف الراهنة

(فدا): ندعو الأطباء لوقف إضرابهم استجابة للظروف الراهنة
رام الله - دنيا الوطن
وجه الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فد) نداء عاجلا إلى نقابة الأطباء ناشدها فيه وقف إضراب الأطباء استجابة للظروف الراهنة وضمانا لتأمين صحة المواطنين في ضوء التهديد الوبائي الذي لا يخفى على أحد، مؤكدا في الوقت ذاته احترامه لحقوق الأطباء المطلبية وضرورة تلبيتها لتحسين أوضاعهم ولرفع مستوى الخدمات الصحية في بلادنا وثقته باستجابة الأطباء لهذا النداء كونهم وكل زملائهم في مختلف النقابات والمنظمات الشعبية الفلسطينية كانوا على الدوام ملتحمين مع قضايا شعبنا ومصالحه وعلى قدر المسؤولية الوطنية وأهل لها.

ودعا حزب (فدا) في ندائه نقابة الأطباء وباقي النقابات المهنية الأخرى إلى الاستجابة للدعوة التي وجهتها الحكومة من أجل إجراء حوار وطني مسؤول لمواجهة المخاطر السياسية والاقتصادية والوبائية غير المسبوقة والمساهمة في متابعة وتعزيز وتطوير الاستعدادات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء فيروس (كورونا).

وأكد (فدا) أن الحوار يجب أن يكون سيد الموقف وعلى الجميع أن يكون بمستوى التحديات التي تواجهنا وأن الشعب الفلسطيني، وقواه وقطاعاته أثبت على الدوام أنه أهل لها وقادر على مواجهتها بوحدته الوطنية ووعيه وصموده وإصراره على حقوقه الوطنية.

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