إسرائيل تكتشف ثاني إصابة بفيروس كورونا

صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

اكتشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، ثاني حالة إصابة بفيروس (كورونا) وهي لشخص قالت إنه كان على اتصال وثيق مع رجل تأكدت إصابته بعد زيارته لإيطاليا.



وقالت الصحة الإسرائيلية، بحسب ما نقلت القناة 13: إنه "تم تشخيص إصابة مريض آخر بفيروس كورونا كان على اتصال شخصي وثيق مع المريض الذي عاد من إيطاليا وتأكدت إصابته وتم عزله".



وقبل أسبوع، أودع مسافران إسرائيليان في الحجر الصحي بمستشفى إسرائيلي بعد التأكد من إصابتهما بالفيروس أثناء سفرهما على متن السفينة السياحية دياموند برينسيس التي انتشر بها الفيروس.