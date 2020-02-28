المستوطنون يدعون لمسير نحو الساكوت في الأغوار

مستوطنون

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رام الله - دنيا الوطن

دعا مجموعة من المستوطنين، لمسيرة ظهر اليوم الجمعة، تتجه نحو عين الساكوت في الأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن مستوطنون أعلنوا أمس عن مسير نحو عين الساكوت ظهر اليوم، في ظل تحريضهم على الفلسطينيين لمنعهم من الوصول إليها.



وأشار دراغمة، إلى أن مئات المواطنين يتوجهون في العادة يوم الجمعة إلى أراضيهم في عين الساكوت المهجرة، هم ونسائهم وأطفالهم، ويعمد جيش الاحتلال إلى إغلاق الحواجز العسكرية على الأغوار وإعاقة حركة المواطنين في المنطقة، وفق موقع (حرية نيوز).



وجاء في نص الدعوة التي نشرها المستوطنون: "كل جمعة، يأتي المئات من الفلسطينيين الى عين سوكت.. يصلون بالحافلات وعشرات المركبات يجلسون على الربيع يأكلون ويستمتعون في المنطقة بأكملها.. الوضع الذي خلق هو أننا اليهود نخاف من المجيء الى المكان بسبب الوجود الفلسطيني".



وشهدت الأغوار الفلسطينية في الأيام الماضية إغلاق مجموعات من المستوطنين، مئات الدونمات الرعوية، بالأسيجة الشائكة في المناطق الرعوية والزراعية بالأغوار الفلسطينية الشمالية، فيما أقدم المستوطنون في الفترة ذاتها على رش عشرات الدونمات المزروعة بالقمح لعدد من المزارعين في منطقة الساكوت، وأدى لتلفها وإحراقها.



كما وقعت مواجهات على حاجز تياسير العسكري، حيث أغلقته قوات الاحتلال مرات عديدة الأسبوع الماضي، وسط مسيرات استفزازية للمستوطنين، وأصيب على إثرها عدد من المواطنين بينهم صحفيين.



يذكر أن عين الساكوت، هي قرية من عشرات القرى الفلسطينية المهجرة في منطقة الأغوار الشمالية، هجر الاحتلال سكانها، ومنعهم من زراعة أراضيهم بعد احتلال الضفة الغربية تحت حجج أمنية، واعتبار أراضي الخربة أراض عسكرية مغلقة، حيث أن أكثر من 30 ألف دونم ممنوع من الزراعة والوصول إليها بسبب أوامر عسكرية إسرائيلية.