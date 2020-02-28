شؤون فلسطينية

الصحة توضح الفرق بين الحجر المنزلي والحجر الخاص بها

الصحة توضح الفرق بين الحجر المنزلي والحجر الخاص بها
صورة من الصين التي ينتشر فيها وباء (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إنه لم يتم تشخيص أي حالة إصابة بفيروس (كوفيد-19) كورونا، في فلسطين حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، اليوم الجمعة، أنه تم إجراء 121 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، في مختبر الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير من العام الجاري، وكانت جميعها "سلبية" أي غير مصابة بالفيروس.

وأوضحت أن عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا عالميا 82 ألفا و294، منها 3664 سجلت خارج الصين في 46 دولة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس 2747 في الصين و57 خارجها، وذلك استنادا لتقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية لغاية أمس الخميس.

وأكدت الصحة، أن الحجر الصحي في مركز الحجر الخاص يطبق في حجر الأكاديمية على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق الموبوءة بالفيروس وهي الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، وماكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا، والعراق، مشيرة إلى أنه يجب أن يخضع مواطنو هذه الدول لحجر صحي مدته 14 يوما، بدءا من آخر يوم أقاموا فيه في الدول المذكورة.

وتابعت وزارة الصحة، إن الحجر المنزلي يطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق كـ "الفلبين، وتايوان، وماليزيا، وسوريا، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان، ولبنان".

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