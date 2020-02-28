مستوطنون يهاجمون ليلًا بلدة حوارة جنوب نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم عشرات المستوطنين الليلة الماضية، بلدة حوارة، جنوب مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي في الهواء وصوب منازل ومحلات المواطنين، ما أدى لتحطيم زجاج عدد منها.



وأكدت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت صوب المواطنين الذين خرجوا لحماية منازلهم وممتلكاتهم.