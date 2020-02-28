شؤون فلسطينية

قيادي فتحاوي: مواقع وصفحات مشبوهة تنتحل اسم الحركة

قيادي فتحاوي: مواقع وصفحات مشبوهة تنتحل اسم الحركة
رام الله - دنيا الوطن
قال جمال عبيد، عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح بالأقاليم الجنوبية، أن المواقع والصفحات المشبوهة والصفراء التي برزت في الآونة الأخيرة بأسماء وعناوين مختلفة، لن تفلح في حرف بوصلة النضال الوطني الفلسطيني عن مواجهة صفقة القرن.

وأكد عبيد، في تصريحات وصلت "دنيا الوطن"، أن عدة مواقع وصفحات تنتحل إسم حركة فتح، وأسماء حركية وغير حركية أحياناً أخرى، مؤكدا أنها مواقع وصفحات ممولة من جهات تنصب العداء للشعب الفلسطيني، الذي التف خلف الرئيس محمود عباس، لمواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار عبيد، إلى أن الحملة التي تستهدف فتح وقيادتها في الأقاليم الشمالية والجنوبية، تتقاطع مع إجراءات ومواقف الاحتلال، بهدف النيل من القيادة الوطنية الفلسطينية بوصفها القدوة والطليعة في مواجهة مشاريع ترامب وأدواته في المنطقة.

وشدد على أن الهدف الأسمى لهذه الحملات والمواقع والصفحات المشبوهة المساس بوحدة فتح، الواحدة الموحدة، خلف قائدها العام الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية وكافة أطر الحركة ومؤسساتها، بهدف خلط الأوراق، من خلال نشر الإشاعات الكاذبة والتحريض الممنهج.

وأوضح عبيد أن حركة فتح بقطاع غزة بقيادة عضو اللجنة المركزية أحمد حلس تعيش حالة من الاستقرار والبناء التنظيمي، والمد الجماهيري الواسع، والذي ظهر جليا وبشكل لا يدع مجالاً للشك في مليونية الانطلاقة الخامسة والخمسين، والتي أذهلت العدو والصديق.

وأكد رهان حركته على وعي جماهير الشعب الفلسطيني الذي لا تنطلي عليه مثل هذه الأكاذيب والأباطيل، التي تصنع في دوائر الاحتلال وعملائهم، وكذلك قدرته العالية على التميز بين الغث والسمين والحقائق والأراجيف.

أخبار ذات صلة

أول رئيس في العالم يخضع لحجر صحي بسبب (كورونا).. من هو؟

أول رئيس في العالم يخضع لحجر صحي بسبب (كورونا).. من هو؟

المستوطنون يدعون لمسير نحو الساكوت في الأغوار

المستوطنون يدعون لمسير نحو الساكوت في الأغوار

الصحة توضح الفرق بين الحجر المنزلي والحجر الخاص بها

الصحة توضح الفرق بين الحجر المنزلي والحجر الخاص بها

الخارجية الفلسطينية: المستوطنون ميليشات إجرامية مُسلحة يجب وضعهم على قوائم الارهاب

الخارجية الفلسطينية: المستوطنون ميليشات إجرامية مُسلحة يجب وضعهم على قوائم الارهاب

مستوطنون يهاجمون ليلًا بلدة حوارة جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون ليلًا بلدة حوارة جنوب نابلس

الآلاف يصلون (الفجر العظيم) بالقدس ومدن الضفة الغربية

الآلاف يصلون (الفجر العظيم) بالقدس ومدن الضفة الغربية

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

المستوطنون يدعون لمسير نحو الساكوت في الأغوار

المستوطنون يدعون لمسير نحو الساكوت في الأغوار

مستوطنون يهاجمون ليلًا بلدة حوارة جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون ليلًا بلدة حوارة جنوب نابلس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة

التجمع الإعلامي يُكرّم الزميل مُثنى النَجَّار ويُشيد بدور الصحفيين

التجمع الإعلامي يُكرّم الزميل مُثنى النَجَّار ويُشيد بدور الصحفيين

الرئيس عباس يُعيد تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد

الرئيس عباس يُعيد تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد

الديمقراطية تدعو (أونروا) للاستجابة لمطالب الموظفين المعتصمين بغزة

الديمقراطية تدعو (أونروا) للاستجابة لمطالب الموظفين المعتصمين بغزة

صيدم: حرب نتنياهو على حركة فتح مُستمرة

صيدم: حرب نتنياهو على حركة فتح مُستمرة

اليابان تتبرع بـ 22 مليون دولار صالح (أونروا)

اليابان تتبرع بـ 22 مليون دولار صالح (أونروا)

منوعات

محمد منير يرغب في الزواج مجددا: &#34;مازلت عضلات&#34;

محمد منير يرغب في الزواج مجددا: "مازلت عضلات"

أنغام تتخذ قراراً صارماً تجاه أصالة

أنغام تتخذ قراراً صارماً تجاه أصالة

جوني ديب يقاضي صحيفة &#34;ذا صن&#34; البريطانية

جوني ديب يقاضي صحيفة "ذا صن" البريطانية

شاهد: موقف محرج لـ&#34;رغدة&#34; على الهواء بسبب زواج &#34;نيللي&#34;

شاهد: موقف محرج لـ"رغدة" على الهواء بسبب زواج "نيللي"

&#34;مش عاوزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي&#34;.. شيرين رضا تثير الجدل

"مش عاوزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي".. شيرين رضا تثير الجدل

بعد سنوات.. سلاف فواخرجي تحقق حلمها بالوقوف أمام هذا العملاق

بعد سنوات.. سلاف فواخرجي تحقق حلمها بالوقوف أمام هذا العملاق

شاهد اللقطات الأولى من حفل &#34;حناء&#34; شذى سبت.. ومسابقة رقص بين شقيقاتها

شاهد اللقطات الأولى من حفل "حناء" شذى سبت.. ومسابقة رقص بين شقيقاتها

بعد انفصالهما.. تامر عاشور يعود لخطيبته ملكة جمال الكون

بعد انفصالهما.. تامر عاشور يعود لخطيبته ملكة جمال الكون

شقيق هيثم زكي يخرج عن صمته بشأن اتهام مثير للجدل: &#34;سترى مصر ماسأفعله&#34;

شقيق هيثم زكي يخرج عن صمته بشأن اتهام مثير للجدل: "سترى مصر ماسأفعله"

بعد طول صمت.. ميغان تكشف أسرار انسحابها وهاري من الحياة الملكية

بعد طول صمت.. ميغان تكشف أسرار انسحابها وهاري من الحياة الملكية

عربي

وزراء الصحة العرب يدعون لاجتماع طارئ لبحث سبل مكافحة (كورونا)

وزراء الصحة العرب يدعون لاجتماع طارئ لبحث سبل مكافحة (كورونا)

من هو &#34;عماد الطويل&#34; الذي اغتالته إسرائيل في سوريا؟

من هو "عماد الطويل" الذي اغتالته إسرائيل في سوريا؟

(سانا): مقتل شخص في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية لسيارة بالقنيطرة جنوب سوريا

(سانا): مقتل شخص في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية لسيارة بالقنيطرة جنوب سوريا

علاوي يقدم طلباً للسفير البريطاني في بغداد بالتنازل عن جنسيته البريطانية

علاوي يقدم طلباً للسفير البريطاني في بغداد بالتنازل عن جنسيته البريطانية