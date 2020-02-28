تركيا تمنح الضوء الأخضر للاجئين غير النظاميين للوصول إلى أوروبا







رام الله - دنيا الوطنبدأ عشرات المهاجرون غير النظاميين، الجمعة، التوافد على الولايات والمدن التركية الحدودية، بعد الأنباء التي قالت بأن تركيا لن تعيق وصول المهاجرين إلى أوروبا.ونقلت وكالة الأناضول التركية، عن سير عشرات المهاجرون ليلاً على شكل مجموعات، بينهم نساء وأطفال إلى ولاية أدرنة الحدودية، فيما شهد صباح اليوم، ازدياداً ملحوظاً بأعداد المهاجرين القادمين عبر وسائل النقل المختلفة.وقالت وكالة (رويترز) نقلاً عن وسائل إعلام تركية: إن نحو 300 من المهاجرين بينهم نساء وأطفال كانوا ضمن المجموعة التي توجهت نحو الحدود في إقليم أدرنة التركي في منتصف الليل تقريبا، مضيفة أن من ضمن المجموعة سوريين وإيرانيين وعراقيين.وقال عمر جليك، الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي، وفقاً للأناضول، بأن سياسة بلاده لم تتغير ولكنها في وضع لا يمكنها من ضبط اللاجئين.