طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الجمعة، الموافق 28 شباط/ فبراير 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.48 شيكل.
الدينار الأردني: 4:92 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.86 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل، اليوم الجمعة، الموافق 28 شباط/ فبراير 2020 على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.48 شيكل.
الدينار الأردني: 4:92 شيكل.
اليورو الأوروبي: 3.86 شيكل.
الجنيه المصري: 0.21 شيكل
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