شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً نهاراً، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسباً إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

 يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نهاراً شديد البرودة ليلاً ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو بارداً نهاراً شديد البرودة ليلاً الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات المساء والليل تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة  السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين  خاصة يومي السبت والاحد من خطر:

1-    تدني مدى الرؤيا الافقية.

2-    خطر التزحلق على الطرقات.

3-    شدة سرعة الرياح.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 18-10 12-7 12-6 بيت لحم 18-10 12-7 12-6
رام الله والبيرة 17-9 11-6 11-5 طولكرم 22-13 17-11 17-10
نابلس 19-11 13-8 13-7 قلقيلية 22-13 17-11 17-10
جنين 23-12 16-9 16-8 سلفيت 18-10 12-7 12-6
طوباس 23-12 16-9 16-8 روابي 19-11 13-8 13-7
الخليل 17-10 11-6 11-5 غزه 23-14 18-12 18-11
أريحا 26-14 21-12 21-11 خانيونس 23-14 18-12 18-11
الأغوار الشمالية 24-12 19-10 19-9 رفح 24-13 19-11 19-10

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