إصابة 43 مواطنًا عقب اقتحام قوات الاحتلال جنوب نابلس





رام الله - دنيا الوطنأصيب اليوم الجمعة، 43 مواطنا، عقب اقتحام قوات الاحتلال، جبل العرمة جنوب نابلس.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن 43 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، الذي اطلقه جنود الاحتلال، وبالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبينهم إصابتان نقلتا الى المشافي إحداها كسور ورضوض والثانية قنبلة غاز في الفخذ، عقب اقتحام جبل العرمة.واستمرت المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال بالمنطقة ما زالت مستمرة، وإلى أن سلطات الاحتلال أعلنت المنطقة التابعة لأراضي قرية بيتا جنوب نابلس منطقة عسكرية مغلقة حتى مساء اليوم.وبات عشرات المواطنين ليلتهم فوق قمة جبل العرمة وذلك عقب دعوات من قبل المستوطنين لاستهدافه والاستيلاء عليه.