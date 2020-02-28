شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تكشف حقيقة تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس (كورونا) بالقطاع؟

الصحة بغزة تكشف حقيقة تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس (كورونا) بالقطاع؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الجمعة، حقيقية الأنباء المتداولة حول تسجيل 17 حالة إصابة بفيروس (كورونا) في القطاع.

وقال مدير عام الطب الوقائي بالوزارة، مجدي ضهير، إنه لا صحة للأنباء المتداولة حول تسجيل إصابات بالفيروس في القطاع، مشدداً على أن غزة خالية من الفيروس. 

وأضاف ضهير، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لم نسجل أي حالة بالقطاع، والرابط المتداول حول موقع يسجل إصابات الفيروس حول العالم غير واضح من ناحية اللغة ومصدره". 

وتابع ضهير: "حتى الآن هناك فقط خمسة حالات في الحجر الصحي الذي أنشأته الوزارة بمعبر رفح البري، وهم موجودين للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس". 

يذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا خبر مفاده تسجيل منظمة عالمية إصابة 17 فلسطينياً من قطاع غزة بفيروس (كورونا) متداولين رابطاً الكترونياً يتعلق بهذا الأمر. 

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