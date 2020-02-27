أيمن عودة: سننتصر على خطة ترامب بالإطاحة بنتنياهو



وأضاف: "نحن لا نرفض فقط خطة ترامب، بل لدينا فرصة للانتصار عليها، الانتخابات ستجري بعد عدة أيام، وبوزننا سنطيح بنتنياهو وبغلاة المتطرفين والمستوطنين، وسننتصر على عراب (صفقة القرن) وتالياً على الصفقة".



وتابع عودة: "المشكلة الجوهرية مع هذه الخطة، هي رئيس الحكومة، الذي يتحدث عن كيفية تخليه عن جزء من المواطنين، هذه الخطة تقول لي أنا ابن حيفا: بما أنك ساكن بين اليهود لا نستطيع إقامة حدود بينك وبين جارك اليهودي، فانتظر دورك حتى المخطط القادم، هم يتوجهون للعرب كمواطنين غير مرغوب بهم في دولة يريدونها حصراً لليهود".



وشدد على رفضه خطة ترامب "قلبا وقالباً، فهي تهدف إلى بناء دولة واحدة، وليس دولتين، ولكن دولة واحدة مع نظامين نظام (أبرتهايد) هذه الخطة هي الأخطر منذ عام 1967، وواجبنا أن نتصدى لها بقوة، وهذا ما سيفعله شعبنا".



في 28 كانون الأول/ يناير أعلن ترامب عن خطته، وبجانبه نتنياهو، مقترحاً تبادل أراض بين إسرائيل والفلسطينيين، ولا سيما منطقة المثلث العربية في إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنقال أيمن عودة، (رئيس القائمة العربية المشتركة): "نحن سننتصر على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي جعل منها هدف حملته للانتخابات الإسرائيلية، التي تنظم الاثنين المقبل.وقال عودة، في تصريحات صحفية: "نحن لنا وزننا وسنطيح بخطة ترامب، المحرض الأكبر على المواطنين العرب في الدولة"، وفق (فرانس برس).