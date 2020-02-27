شؤون فلسطينية

التجمع الإعلامي يُكرّم الزميل مُثنى النَجَّار ويُشيد بدور الصحفيين

التجمع الإعلامي يُكرّم الزميل مُثنى النَجَّار ويُشيد بدور الصحفيين
رام الله - دنيا الوطن
كَرَّم التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الخميس، الزميل الصحفي مُثَنى النجّار؛ تقديرًا لدوره الشجاع في توثيق جريمة الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف الشهيد محمد الناعم، والتنكيل بجثمانه عبر أسنان جرافة عسكرية، وإطلاق النار على شبّان آخرين، صباح الأحد الماضي، عند السياج الأمني شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأشاد التجمع خلال لقاء تكريم الزميل النجار، بدور الصحفيين الفلسطينيين كافّة، الذين يواصلون أداء رسالتهم المهنية السامية، بالرغم من كل انتهاكات الاحتلال الجسيمة والمنظّمة، واستخدام القوة المُميتة ضدهم؛ في محاولة فاشلة لتشويه الحقائق، وحجب تغطية الأحداث والجرائم، التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين المحتلة.

ودعا التجمع الإعلامي الفلسطيني، المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية إلى ممارسة الدور المنوط بها، بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته الممنهجة ضد الصحفيين الفلسطينيين، وتوفير الحماية لهم ووقف ملاحقتهم، والإفراج عن الزملاء المعتقلين، البالغ عددهم 17 صحفيًّا.

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