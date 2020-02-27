دولي

مصائر مختلفة للسفن السياحية الثلاث في فترة الانتشار العالمي لـ (كورونا)

رام الله - دنيا الوطن
أثار انتشار فيروس (كورونا)| الجديد القلق في العالم، حيث أصبحت السفن السياحية، بؤر وباء جديدة، تحمل الركاب من أنحاء العالم لمختلف القارات.

(دايموند برنسيس) في اليابان

(دايموند برنسيس) سفينة سياحية فاخرة، رست بميناء يوكوهاما باليابان، أثارت أكبر انتشار لفيروس (كورونا) في البحر، بعد تأكيد أول إصابة بالفيروس في السفينة، استغرق المسؤولون اليابانيون 72 ساعة لفرض الحجر عليها، وفق موقع (CGTN).

السفينة السياحية الفاخرة "دايموند برنسيس" ترسو في ميناء يوكوهاما باليابان.

وقعت السفينة في اضطراب وفوضى لمدة أسبوعين خلال فترة الحجر، إذ لا توجد فيها خطة للسيطرة على الفيروس وعمليات الاختبار بطيئة جداً، بينت تقارير الإعلام، أن الكثير من الركاب ما زالوا يختلطون بعضهم مع بعض البحرية، عندما قام العمال الطبيون بفحص الركاب على متن السفينة. 

ووفقاً لتقرير (نيويورك تايمز) الذي يدون تفاصيل إجراءات الحجر الصحي على متن السفينة، لم تنصح اليابان الركاب بالابتعاد عن الآخرين، حتى اليوم الثاني بعد الكشف عن إصابة مؤكدة، ولم تقدم للركاب الكمامات، حتى اليوم الخامس.

علاوة على ذلك، لم يتم توفير المعدات الواقية لأفراد الطاقم، الذين كانوا من الأكثر عرضة للعدوى، ولم يناموا في غرف منفصلة. كانوا يعملون في مسافات قريبة، ويتناولون الوجبات في طاولة متسعة لـ 14 مقعداً. 

في النهاية، حتى المسؤولين عن فحص الركاب، وأفراد الطاقم أصيبوا بالعدوى، إذ إن كثيراً منهم لم يرتدوا المعدات الواقية، ولا يعرفون كيفية مواجهة الوباء.

في النهاية، ظهرت 700 حالة إصابة مؤكدة بـ (كوفيد- 19) متعلقة بالسفينة.

(دايموند برنسيس) هي ليست السفينة الوحيدة المصابة بـ (كوفيد-19)، السفينة السياحية (إم.إس ويستردام) تعرضت لتفشي فيروس (كورونا) أيضاً.

مع انتشار أخبار (دايموند برنسيس)، ظهرت المخاوف من احتمال إصابة الركاب على متن (إم.إس ويستردام) بفيروس (كورونا)، حيث رفضت كثير من الموانئ استقبالها، لذا بقيت السفينة عالقة في البحر لمدة أسبوعين قبل سماح كمبوديا، برسوها.

الحكومة الكمبودية، أجرت فحوصات للركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة، وسمحت للركاب الذين تم تخليصهم من الإصابة بالعدوى، بنزول السفينة والتوجه إلى مختلف الأماكن في العالم، لكن مع مغادرة آلاف من الركاب، تم تأكيد حالة لراكبة أمريكية غادرت السفينة، عندما وصلت إلى ماليزيا.

الركاب على متن (إم.إس ويستردام) ينزلون في ميناء سيانوفيل بكمبوديا، سارع المسؤولون الكمبوديون في استدعاء الركاب الذين غادروا السفينة، وفرضوا الحجر الصحي على الركاب، الذين ما زالوا على متن السفينة. 

وكانت السفينة في حالة من الاضطراب والفوضى والكآبة، تجول بعض الركاب الذين نزلوا السفينة مبكراً في مدينة بنوم بنه بحرية قبل أن يطلب منهم الخضوع للحجر الصحي.

من حسن الحظ، أن الراكبة التي تم تشخيصها بالإصابة بـ (كوفيد-19) تخلصت من العدوى، ونتائج اختبار الفيروس لجميع أفراد الطاقم والركاب كانت سلبية، وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن ركاب (إم.إس ويستردام) في حالة خالية من مخاطر الإصابة بالعدوى، أو حالة من المخاطر القليلة للإصابة بالعدوى.

(كوستا سيرينا) في الصين

في مدينة تيانجين الساحلية جنوب شرق بكين على بعد 112 كيلومتراً، كانت معالجتها تجاه حالة الطوارئ المماثلة على متن السفينة السياحية مختلفة تماماً.

في الـ 24 من كانون الثاني/ يناير الماضي، تلقت حكومة تيانجين خبراً بأن (كوستا سيرينا) السفينة السياحية، التي غادرت تيانجين قبل أربعة أيام، وتحمل 3706 ركاب و1100 من أفراد الطاقم، فيها 15 راكباً مصاباً بالحمى.

طلبت حكومة تيانجين من السفينة الرسو خارج ميناء تيانجين صباح الـ 25 من كانون الثاني/ يناير، وأرسلت عمال الحجر الصحي إلى الميناء، لإجراء عملية التفتيش.

وأنهى عمال الجمارك والحجر الصحي مهمة فحص جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة، خلال خمس ساعات، ثم نقلت عينات الدم للركاب، وأفراد الطاقم المشتبه بإصابتهم بالفيروس عبر طائرة عمودية إلى العمال الطبيين في المطار.

نتائج الاختبار لجميع العينات، جاءت بعد الظهر وكلها سلبية، جميع تدابير مواجهة الطوارئ على متن كوستا سيرينا تم تنفيذها خلال 24 ساعة.

قال مسؤول في أحد مكاتب الجمارك بتيانجين، إن مفتاح معالجة الأزمة في (كوستا سيرينا) هو القرار السريع بإلغاء خط رحلتها ومنع 3700 راكب جديداً من الصعود إليها. 

مصائر مختلفة في السفن السياحية الثلاث، تدل على أن الاستجابة الحازمة والسريعة تساعد في السيطرة على انتشار الفيروس، وفي وقت الأزمة، يجب على الحكومة تحمل مزيد من المسؤولية في المعركة ضد فيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

أيمن عودة: سننتصر على خطة ترامب بالإطاحة بنتنياهو

أيمن عودة: سننتصر على خطة ترامب بالإطاحة بنتنياهو

الصحة العالمية: تفشي فيروس (كورونا) بلغ &#34;مرحلة حاسمة&#34;

الصحة العالمية: تفشي فيروس (كورونا) بلغ "مرحلة حاسمة"

أردوغان يعلن مقتل ثلاثة جنود أتراك في إدلب بسوريا

أردوغان يعلن مقتل ثلاثة جنود أتراك في إدلب بسوريا

مساعدة الرئيس الإيراني تصاب بفايروس (كورونا)

مساعدة الرئيس الإيراني تصاب بفايروس (كورونا)

بسبب (كورونا).. اليابان تعلن تعطيل المدارس وكوريا الجنوبية تؤكد ارتفاع عدد الإصابات

بسبب (كورونا).. اليابان تعلن تعطيل المدارس وكوريا الجنوبية تؤكد ارتفاع عدد الإصابات

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في إيران ومسؤول كبير بالبرلمان يُعلن إصابته

ارتفاع عدد وفيات (كورونا) في إيران ومسؤول كبير بالبرلمان يُعلن إصابته

ليبرمان: سنُشكل حكومة بدون نتنياهو ولا حديث عن الوحدة بعد الآن

ليبرمان: سنُشكل حكومة بدون نتنياهو ولا حديث عن الوحدة بعد الآن

الصحة الإيرانية تُطالب بعدم إقامة صلاة الجمعة بسبب (كورونا)

الصحة الإيرانية تُطالب بعدم إقامة صلاة الجمعة بسبب (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

التجمع الإعلامي يُكرّم الزميل مُثنى النَجَّار ويُشيد بدور الصحفيين

التجمع الإعلامي يُكرّم الزميل مُثنى النَجَّار ويُشيد بدور الصحفيين

الديمقراطية تدعو (أونروا) للاستجابة لمطالب الموظفين المعتصمين بغزة

الديمقراطية تدعو (أونروا) للاستجابة لمطالب الموظفين المعتصمين بغزة

صيدم: حرب نتنياهو على حركة فتح مُستمرة

صيدم: حرب نتنياهو على حركة فتح مُستمرة

اليابان تتبرع بـ 22 مليون دولار صالح (أونروا)

اليابان تتبرع بـ 22 مليون دولار صالح (أونروا)

مجدلاني يبحث مع السفير الروسي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

مجدلاني يبحث مع السفير الروسي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

الشيوخي يدعو لتنفيذ خطة وطنية للأمن الغذائي تُحقق الاكتفاء الذاتي

الشيوخي يدعو لتنفيذ خطة وطنية للأمن الغذائي تُحقق الاكتفاء الذاتي

تحذيرات من كارثة جغرافية تستهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها لخطف القدس

تحذيرات من كارثة جغرافية تستهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها لخطف القدس

معايعة: البلدات القديمة تشكل جزءاً مهماً من الهوية الوطنية الفلسطينية

معايعة: البلدات القديمة تشكل جزءاً مهماً من الهوية الوطنية الفلسطينية

منوعات

فنان مصري: تلقّيت عروضاً مالية كبيرة لتسريب تسجيلات مبارك

فنان مصري: تلقّيت عروضاً مالية كبيرة لتسريب تسجيلات مبارك

قصي خولي يستخدم نفوذه للضغط على مديحة الحمداني

قصي خولي يستخدم نفوذه للضغط على مديحة الحمداني

شاهد.. أصالة تثير الجدل بفيديو تدريباتها القاسية وتعليق غريب

شاهد.. أصالة تثير الجدل بفيديو تدريباتها القاسية وتعليق غريب

هاري وميغان يعيشان وسط مزارع المخدرات

هاري وميغان يعيشان وسط مزارع المخدرات

وفاء الكيلاني تودع MBC

وفاء الكيلاني تودع MBC

ظهور نادر لزوجة فريد شوقي

ظهور نادر لزوجة فريد شوقي

انهيار يسرا وإلهام شاهين في جنازة مبارك

انهيار يسرا وإلهام شاهين في جنازة مبارك

شيرين عبدالوهاب تكشف للمرة الأولى عن طبيعة مرضها

شيرين عبدالوهاب تكشف للمرة الأولى عن طبيعة مرضها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

قصى خولي يتحدث عن غيرة زوجته.. وهكذا يتعامل معها

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

عربي

وزراء الصحة العرب يدعون لاجتماع طارئ لبحث سبل مكافحة (كورونا)

وزراء الصحة العرب يدعون لاجتماع طارئ لبحث سبل مكافحة (كورونا)

(سانا): مقتل شخص في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية لسيارة بالقنيطرة جنوب سوريا

(سانا): مقتل شخص في قصف طائرة استطلاع إسرائيلية لسيارة بالقنيطرة جنوب سوريا

علاوي يقدم طلباً للسفير البريطاني في بغداد بالتنازل عن جنسيته البريطانية

علاوي يقدم طلباً للسفير البريطاني في بغداد بالتنازل عن جنسيته البريطانية

الحكومة التونسية برئاسة الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد

الحكومة التونسية برئاسة الفخفاخ تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد