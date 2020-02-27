الرئيس عباس يُعيد تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد





وجاء المجلس الجديد، الذي سيباشر أعماله بعد حلف اليمين أمام الرئيس كالتالي: محافظ سلطة النقد، رئيساً للمجلس، ونائب محافظ سلطة النقد عضواً، كما يضم المجلس عضوية كل من: فريد غنام، ممثلاً عن وزارة المالية، وإياد جودة، وعرفات عصفور، والدكتور فراس ملحم، وسماح صالح، وجون خوري، وسعيد هيفا.



رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس محمود عباس، قراراً يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد، برئاسة المحافظ، عزام الشوا.جدير بالذكر، أن الرئيس، أصدر قبل شهرين مرسوماً رئاسياً، بالتجديد لمحافظ سلطة النقد عزام الشوا، لولاية ثانية، تمتد حتى العام 2023.